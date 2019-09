Bürstadt.Der Heimat- und Carnevalverein Bürstadt lädt am Samstag, 14., und Sonntag, 15. September, zum zehnten Weinfest im Lächner ein. Am Vereinsheim, Die Lächner 9, werden Spezialitäten rund um den Rebensaft angeboten.

Das Fest beginnt am Samstag, 14. September, um 17 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein. Am Sonntag, 15. September, wird ab 10 Uhr die neunte Stadtmeisterschaft im Asphaltstockschießen ausgetragen. Parallel dazu findet der Frühschoppen statt. Anschließend gibt es Mittagsessen und am Nachmittag Kaffee, Kuchen und frisch gebackene Waffeln. Für das leibliche Wohl ist also bestens gesorgt.

Die HCV-Mitglieder werden gebeten, das Fest mit einer Kuchenspende zu unterstützen. Diese können am Sonntag, 15. September, ab 10 Uhr im Vereinsheim abgegeben werden, wie der Verein weiter mitteilt. red.

© Südhessen Morgen, Freitag, 13.09.2019