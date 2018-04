Anzeige

Bürstadt.Kurz vor dem großen Ereignis in der Kirche St. Michael stellen sich die festlich gekleideten Kinder in Bürstadt vor dem Gemeindezentrum von St. Michael auf. Kurz darauf empfangen sie beim feierlichen Gottesdienst ihre erste Heilige Kommunion. Dies wird traditionell am ersten Sonntag nach Ostern, dem Weißen Sonntag, zelebriert. Im Anschluss haben die Kinder dann mit ihren Familien weiter gefeiert. In den Wochen zuvor haben sich die Mädchen und Jungen mit den Gemeindereferenten Iris und Michael Held auf das Sakrament der Eucharistie vorbereitet. Themen waren Taufe, Jesus und Versöhnung. Zudem lernten sie die Kirchen St. Peter und St. Michael bei einer Führung besser kennen. red (Bild: Nix)