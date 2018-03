Anzeige

Bürstadt.Der Winter verabschiedet sich in diesen Tagen mit klirrendem Frost – und strahlendem Sonnenschein. Geregnet hat es seit Wochen nicht mehr. Burkhard Molitor aus Riedrode ist dennoch in „leichtem Alarmzustand“, was den Grundwasserspiegel betrifft. Seit rund einem Jahr ist die Infiltrationsanlage im Lorscher Wald in Betrieb. Molitors Befürchtung: Wenn sich zu viel Regen im Untergrund ansammelt, gibt es in Riedrode doch noch feuchte Keller und durchnässte Felder.

In regelmäßigen Abständen fordert das Gründungsmitglied der Grundwasserinitiative die aktuellen Pegelstände an. Gemessen wird an einem Brunnen etwa 300 Meter östlich von Riedrode. Bis jetzt sei noch kein kritischer Wert dabei gewesen, hat Molitor erfahren. Dennoch beobachtet er die Messdaten mit Argusaugen. „Wenn es regnet, hat das erst nach einigen Wochen Auswirkungen“, weiß er. Falls das Grundwasser ohnehin schon hoch stehe, könnten langanhaltende Niederschläge noch eine ganze Weile später für Vernässungen sorgen.

Hubert Schreiber vom zuständigen Unternehmen Hessenwasser sieht hier noch lange keine Gefahr: „Wir betreiben die neue Anlage im Lorscher Wald bewusst verhalten“, sagt er. „Wir wollen das System erst in allen Details kennen lernen und langsam anfahren“, erläutert der Sprecher des Wasserversorgers mit Sitz in Groß-Gerau.