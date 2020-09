Weitere 20 Tablets für Schüler der EKS

Bürstadt.Die Corona-Pandemie macht es deutlich: Viele Schüler sind nur unzureichend mit Tablets oder PCs ausgestattet. Nachdem die Bürgerstiftung Bürstadt der Erich Kästner-Schule (EKS) schon einmal 20 Tablets für ihre Schüler übergeben hatte, legten Vorsitzender Peter Tschirch, Hans-Jürgen Brems und Claus Diehlmann nach und brachten weitere 20 digitale Geräte zu Schulleiterin Stephanie Dekker.

Die IT-Beauftragte der EKS, Theresa Palz, hatte diese dank großzügiger finanzieller Beteiligung des EKS-Fördervereins mit Hüllen und einer Diebstahl-Gravur versehen lassen.

„Digitaler Unterricht an den Schulen liegt uns am Herzen“, erklärte Peter Tschirch. Den Erwerb der Tablets ermöglichte eine großzügige Spende der Raiffeisenbank. Auch Hans-Jürgen Brems hatte seine Geburtstagsgäste statt Geschenken an ihn um Spenden für die Anschaffung der Tablets gebeten.

Die Schule muss zudem 1000 Euro für die Folgekosten aufbringen. Denn auf den Tablets, die von Schülern ohne entsprechende Ausstattung in der Mediothek ausgeliehen werden können, mussten einige für Jugendliche nicht geeignete Seiten gesperrt werden.

Auch wenn die Schüler mittlerweile die Schule wieder besuchen können, verteilen die Lehrer einmal in der Woche Online-Aufgaben. „Damit wir im Thema bleiben“, wie Stephanie Dekker erklärte und sich bedankte. „Wir haben es gerne gemacht, denn es ist sinnvoll“, ist Claus Diehlmann von der Wichtigkeit der Aktion überzeugt. Fell

© Südhessen Morgen, Montag, 21.09.2020