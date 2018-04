Weitere Parkplätze in Riedrode geplant

Anzeige

Riedrode.Dauerthemen wie Ausbau der B 47, die fehlende Busanbindung und schwierige Parkplatzsituation am Sportareal haben den Ortsbeirat in Riedrode beschäftigt. Lösungen stellte Bürgermeisterin Bärbel Schader in der Sitzung im Bürgerhaus gleich mehrfach in Aussicht.

So soll noch in diesem Monat, und zwar am Montag, 30. April, der erste Bus von Riedrode über Bürstadt ans Lampertheimer Amtsgericht fahren – und besonders für ältere Menschen eine schnellere Verbindung zu den Fachärzten herstellen. Denn „bisher ist die Reise mit dem Zug nach Lampertheim eine halbe Odyssee“, wusste auch die Bürgermeisterin. Die Anbindung an die Stadtbuslinie könne allerdings erst zur Neuausschreibung im Dezember erfolgen. Bis dahin solle ein eigener Bus von Montag bis Freitag drei Mal täglich in die Spargelstadt fahren, zurück seien vier Fahrten geplant.

„Wir mussten dafür eine Konzessionserweiterung beim Regierungspräsidium Darmstadt beantragen, dazu gehörte auch ein Anhörungsverfahren“, erklärte die Rathauschefin. Erst in dieser Woche sei der Bescheid aus Darmstadt mit der Botschaft gekommen, dass man „zuversichtlich auf einen Fahrbeginn ab 30. April hoffen kann“. Schader betonte: „Das ist eine freiwillige Ausgabe aus dem Haushalt der Stadt, ohne jegliche Zuschüsse.“ Über die genauen Zeiten und Haltestellen wollen die Ortsbeiratsmitglieder zeitnah mit Zetteln in Briefkästen und einer Veranstaltung informieren.