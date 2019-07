Weiterer Termin mit Ramon Chormann

Bürstadt.Kaum war bekannt, dass Büttenredner, Sänger und Entertainer Ramon Chormann am 10. Januar 2020 erneut nach Bürstadt zum Spiel- und Kulturkreis kommt, waren die Karten auch schon weg. Für alle, die kein Ticket mehr bekommen haben, besteht noch Hoffnung. „Es ist uns gelungen, Ramon Chormann für einen weiteren Auftritt bei uns zu verpflichten“ , freut sich SKK-Vorsitzender Markus Heiser. Im Jahr seines 25-jährigen Bühnenjubiläums konnte der SKK ihn für eine Zusatzvorstellung am Mittwoch, 8. Januar, verpflichten. Wer dabei sein will, sollte sich beeilen. Um das Lachmuskeltraining genießen zu können, sollte man jetzt zum Telefon greifen und den zweiten SKK-Vorsitzenden Hans Ludwig unter der Nummer 06206/7 15 53 anrufen. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Das Vereinsheim in der Waldgartenstraße öffnet ab 19 Uhr die Türen. Es gibt keine Platzreservierung. Fell

© Südhessen Morgen, Freitag, 05.07.2019