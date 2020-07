Weiteres Mädchen belastet 71-jährigen Angeklagten

Bürstadt/Darmstadt. Am zweiten Tag im Missbrauchsprozess gegen einen 71 Jahre alten Rentner aus Bürstadt wollte der Vorsitzende Richter der Jugendschutzkammer Jens Aßling nicht ausschließen, dass dieser „Neigungen hat, die er verdrängt oder nicht erzählen möchte“. Vieles passe nicht in das Bild, das er dem Gericht versuche zu vermitteln. Er rede in „vielen Dingen um den heißen Brei

...