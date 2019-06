Wenige Gäste beim Seniorentag

Bürstadt.Der noch junge Seniorenbeirat in Bürstadt hat einen breit gefächerten Informationstag für die älteren Mitbürger organisiert – im und vor dem Bürgerhaus präsentierten sich ganz verschiedene Ansprechpartner für Senioren. Doch die Resonanz auf die informative Veranstaltung konnte die Erwartungen der Akteure nicht erfüllen.

Zahlreiche Anbieter aus unterschiedlichsten Sparten stellten sich vor: Neben dem Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth waren Hilfsorganisationen, Selbsthilfegruppen, Akustiker, Apotheker, die Salzgrotte, Zahnarzt Gerhard Weitz, das Katholische Kinder- und Familienzentrum St. Peter sowie die TSG Bürstadt, der Senioren Eisenbahnclub Bürstadt oder die Palliativ- und Hospiz-Initiative im Ried vertreten. Zudem konnten Interessierte aktiv bei der Sitzgymnastik teilnehmen sowie die seniorengerechten Geräte im alla-hopp!-Park ausprobieren.

Als „eine gute Sache“ bezeichnete Markus Roos von der Praxis für Osteopathie und Physiotherapie den Seniorentag. Doch Susanne Kolters von der AWO, die sich selbst als „Pflegedienstleiterin mit Leidenschaft“ versteht, zeigte sich vom Erfolg der Veranstaltung desillusioniert. „Vielleicht war es der falsche Zeitpunkt“, machte sie deutlich. Zudem vermisste sie, statt der großen, von Senioren in zweitägiger Arbeit aufgebauten Modelleisenbahn, einen weiteren „Eyecatcher“, also Hingucker, für die große Fläche des Bürgerhaussaals.

Doris Keinz, die sich als Ehrenamtliche in St. Elisabeth engagiert, vermutete, dass im Vorfeld zu wenig für die Veranstaltung geworben wurde. Dagegen war Besucher Günter Borger mehr als zufrieden. Borger, der vor einem Vierteljahr aus Groß-Rohrheim in eine betreute Wohnung in Bürstadt umgezogen ist, wollte sich „allgemein informieren“. Nach eigener Aussage hatte er verschiedene, sehr informative Gespräche geführt und zudem bei Stephan Thomas von der Diabetiker Selbsthilfegruppe einen Blutzuckertest gemacht.

Kontakte untereinander geknüpft

„Der Seniorentag ist ein kleiner Meilenstein in der Gesundheitsförderung der Stadt“, hatte Bürgermeisterin Bärbel Schader noch bei der Eröffnung deutlich gemacht. Danach schlossen sich mehrere kurze Fachvorträge für die Besucher an. So ging es um Zahnprophylaxe, geeignete Wohnformen und Warnhinweise vor dem Enkeltrick. Zudem informierte Ortrud Goertz, was eine Vorsorgemappe enthalten sollte.

Für Fragen standen schließlich auch Vertreter des Deutschen Roten Kreuz, des VdK, der AWO, des Caritasverbands und der Palliativ- und Hospiz-Initiative (PaHoRi) zur Verfügung. Auch knüpfte PaHoRi-Koordinatorin Gabriele Weiß-Szpera eifrig Kontakte zu den unterschiedlichen Hilfsorganisationen. Sie wünschte sich, dass auch Krankenhäuser und Ärzte die bereits vorhandenen und guten Netzwerkstrukturen im Ried stärker nutzen. „Viele Ärzte wissen nicht einmal, dass es uns gibt“, sagte sie.

Unterschriften sammelte Roland Weinz vor Ort gegen die Verlegung der Ampel in der Mainstraße am Schützenhofhotel. Denn die Ampel soll – mit Abstand zum neu geplanten Kreisel an der verkehrsberuhigten Zone der Nibelungenstraße – verschoben und an der Post installiert werden. Am Kreisel sind Übergänge für Fußgänger vorgesehen.

© Südhessen Morgen, Montag, 24.06.2019