Wer bezahlt hat, erhält 50 Prozent zurück

Biblis.Die Gemeinde Biblis will allen Anwohnern am Werrtor, die ihre Kanalbeiträge bereits voll bezahlt haben, 50 Prozent der Beiträge zurückerstatten. Das teilte Bürgermeisterin Dr. Hildegard Cornelius-Gaus jetzt im Haupt- und Finanzausschuss mit. "Das haben wir geklärt, das kann so gemacht werden", berichtete sie. Durch den vom Gericht vorgeschlagenen Vergleich zwischen den Anwohnern und der

...