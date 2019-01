Wer ist der bessere Chef im Rathaus?

Bürstadt.Zwei Kandidaten bewerben sich für den Chefsessel im Bürstädter Rathaus: Amtsinhaberin Bärbel Schader (CDU) und Herausforderer Steffen Lüderwald, der für SPD und Grüne antritt. Wer von den beiden ist die bessere Wahl? Beim Forum des „Südhessen Morgen“ am Dienstag, 15. Januar, 19 Uhr, können sich alle Besucher ihre eigene Meinung bilden.

Moderator und Redakteur Bernhard Zinke will dann ganz genau wissen, wo es in Bürstadt hingehen soll in Sachen Wohnen oder auch Verkehr. Die Zuschauer kommen ebenfalls ausführlich zu Wort – allerdings geht es ausschließlich um Fragen und nicht um Meinungsäußerungen. Der Eintritt ist frei.

Wer beim Wahlforum nicht dabei sein kann, hat die Gelegenheit, seine Anliegen auch schon vorher loszuwerden. Einige Fragen an die Kandidaten haben uns schon per E-Mail erreicht, auf weitere sind wir sehr gespannt. red

