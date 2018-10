Werben um Roxy

Biblis.„Ein Lied in Gottes Ohr“ heißt es am Donnerstag, 18. Oktober, 20 Uhr, in der Bibliser Filminsel. Musikproduzent Nicolas, der schon lange keinen Erfolg mehr verzeichnen konnte, bekommt einen ungewöhnlichen Auftrag. Er soll eine Band an die Spitze der Charts führen, die aus einem Rabbi, einem Pfarrer und einem Imam besteht.

Nach einigen Schwierigkeiten gelingt es ihm und seiner Assistentin Sabrina tatsächlich, die Band Koexistenz zu formen. Die Gruppe feiert schnell erste Erfolge, doch Nicolas, Sabrina und die Musiker haben unterschätzt, wie viel Konfliktpotenzial die Vereinigung der drei Religionen in sich birgt.

Eine zeitgemäße Neuverfilmung von Cyrano De Bergerac ist von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. Oktober, jeweils 20 Uhr, zu sehen. In „Das schönste Mädchen der Welt“ der Welt spielt unter anderem Damian Hardung mit, bekannt aus der Serie „Club der roten Bänder“. Roxy ist von ihrer alten Schule geflogen und kommt deswegen neu in die Klasse des sensiblen Außenseiters Cyril. Mit ihrer schlagfertigen Art verdreht sie allen Jungs den Kopf, doch auf der Klassenfahrt freundet sie sich ausgerechnet mit Cyril an, der sich prompt in Roxy verliebt. Die wiederum ist aber mehr an Rick interessiert. Cyril unterstützt Rick und schreibt für ihn gefühlvolle Songs und SMS, um ihn mit Roxy zu verkuppeln.

Fußball in der Steinzeit

Der Animationsfilm für Kinder bietet am Sonntag, 21. Oktober, 15 Uhr, eine spannende Geschichte aus längst vergangener Zeit. „Early Man – Steinzeit bereit“ heißt er und wurde von Nick Park, dem Erfinder von Shawn das Schaf und Wallace & Gromit, geschaffen.

Vor vielen Jahren haben die ersten Menschen und die Dinosaurier nach einem Meteoritenabsturz den Fußball erfunden. Doch einige Jahrtausende später hat der auf diese Erfinder zurückgehende Stamm des Steinzeitmenschen Dug diesen Sport vergessen. Dug, sein Wildschwein-Kumpel Hognob und die anderen gehen lieber Kaninchen jagen. Das friedliche Leben stört Lord Nooth, der Dug und seinen Stamm verbannt. Dug stellt daraufhin eine Mannschaft auf die Beine und fordert das Bronzezeit-Team zum Entscheidungsspiel heraus. Als Sprecher sind unter anderem Friedrich Mücke, Kaya Yanar und Palina Rojinski zu hören. cid

