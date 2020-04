Wertstoffhof öffnet wieder

Bürstadt.„Ich bin sehr erleichtert, dass wir den Wertstoffhof wieder öffnen und unseren Bürgern diesen Service wieder bieten können“, sagt Bürstadts Bürgermeisterin Bärbel Schader. Sie hofft, dass sich die Menschen ans Abstandsgebot halten und am Samstag, 25. April, nicht zu viele auf einmal zum Wertstoffhof des Zweckverbands Abfallwirtschaft Bergstraße (ZAKB) fahren. Geöffnet ist ab sofort wieder regulär von 9.30 bis 15 Uhr an Samstagen sowie mittwochs von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr.

Möglich ist dies laut dem ZAKB aufgrund der leicht entspannten Personalsituation und der Tatsache, dass die Mitgliedskommunen die Arbeit vor Ort durch eigenes Personal unterstützen. Laut Schader hilft ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofs beim Wertstoffhof aus. Die kurzfristige Schließung mehrere Anlaufstellen des ZAKB hatte zu heftiger Kritik der Bürger geführt. Denn durch die Corona-Pandemie hatten sich viele Menschen noch intensiver der Gartenarbeit gewidmet und Probleme, ihren Grünschnitt zu lagern.

Der Einlass auf die Wertstoffhöfe erfolgt laut ZAKB über Blockabfertigung, das heißt: Nur eine begrenzte Anzahl von Kunden erhält gleichzeitig Zutritt. Dadurch sei mit längeren Wartezeiten zu rechnen. In den Bürgerbüros bekommen Kunden zudem für 3,50 Euro Bioabfallsäcke für Grünschnitt, die bei der nächsten Bioabfallleerung mitgenommen werden. Die gleiche Möglichkeit gibt es für Restabfall zum Preis von 5 Euro.

In Groß-Rohrheim ist der Wertstoffhof von 9 bis 12 Uhr geöffnet, in Biblis am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. cos

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.04.2020