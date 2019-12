Wettbewerb für Männerballett

Bürstadt.Zum 16. Mal lädt der BFC am Samstag, 21. März, zum Männerballett-Ried-Contest in die Sporthalle in Bobstadt ein. Die Veranstalter freuen sich auf Besucher – egal, ob sie als Männerballett auftreten wollen oder als Gast kommen. Garantiert werden Spaß, gute Laune, eine volle Halle, Partystimmung wie auf dem Ballermann ab 16.11 Uhr. Gutes Essen, leckere Getränke, gut gelaunte Gastgeber und Gäste. Der Eintritt kostet 6,50 Euro. Karten gibt es bei Gabriele Hofer unter der Telefonnummer 06206/76 30, bei Sabine Eberlein unter 0157/39 62 86 88 oder im Geschäft Fortmann Mascerade. Männerballett-Gruppen können sich bei Gaby Hofer unter 0177/73 69 445 anmelden. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.12.2019