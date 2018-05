Anzeige

Bürstadt.Der Nachwuchs in der Kindertagesstätte Wichtelburg in Bürstadt hatte Grund zur Freude. Sabrina Walter und Sebastian Schnell von der Immobilienfirma MyHome und Bürgermeisterin Bärbel Schader hatten sich zu einem Besuch angesagt. Walter und Schnell kamen nicht mit leeren Händen in die Kindertagesstätte, was auch die Bürgermeisterin freute, denn schließlich ist die Stadt Träger der Institution.

Die beiden hatten einen Spendenscheck in Höhe von 530 Euro dabei. Das Geld ist auf dem Bürstädter Frühjahrsmarkt erwirtschaftet worden. Dort hatten die Betreiber der Immobilienfirma am 14. und 15. April Waffeln verkauft. Außerdem hatten sie eine Hüpfburg mit integriertem Basketballkorb aufstellen lassen. Beides kam bei den Kindern und Jugendlichen gut an und war dicht umlagert.

Extras jenseits des Budgets

Jetzt sollen die Kinder der Wichtelburg von den Erlösen der Aktion profitieren. „Wir hoffen, ihr könnt etwas Tolles damit anfangen“, richtete Walter das Wort an die Kinder, die das Prozedere gespannt beobachteten.