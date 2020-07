„Wichtiger Meilenstein für Biblis“

Biblis.Die zweite Genehmigung zum Abbau von Biblis B liegt seit Mittwoch vor. Das berichten sowohl das hessische Umweltministerium als auch RWE als Betreiber des abgeschalteten Atomkraftwerks. Genehmigt wurde der Abbau aller Anlagenteile, die noch nicht von der ersten Genehmigung umfasst waren. Dazu gehören insbesondere der Reaktordruckbehälter und das biologische Schild. Die entsprechende Genehmigung für Block A war bereits am 28. April erteilt worden. Der Abbau der beiden Blöcke könne somit zügig und unter strengen Sicherheitsbestimmungen fortgesetzt werden.

Die Genehmigungen stellten einen wichtigen Meilenstein für den Rückbau in Biblis dar. „Die langjährigen und arbeitsintensiven Genehmigungsverfahren sind damit abgeschlossen, jetzt können alle bislang noch nicht genehmigten Rückbauarbeiten zügig angegangen werden“, teilt RWE mit.

Die ersten Genehmigungen für die Stilllegung und den Abbau des Kraftwerksstandorts Biblis wurden im März 2017 erteilt. Mittlerweile seien mit der Brennstofffreiheit 99 Prozent der Aktivität aus der Anlage entfernt, berichtet RWE weiter. Neben dem Abbau der vier Dampferzeuger in Block A und dem Abbau der Hauptkühlmittelleitungen in Block B liege ein weiterer Schwerpunkt auf der technischen Stillsetzung.

Abfall wird gereinigt

In einigen Bereichen nehme der Aufbau einer „Bearbeitungs- und Behandlungsfabrik“ immer deutlichere Formen an. Ziel sei es, das abgebaute Material zu zerkleinern und so gut zu reinigen, dass es in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt und somit der Anteil an radioaktivem Abfall reduziert werden kann. Der Abbau eines Kernkraftwerks findet von innen nach außen statt. Von den umfangreichen Arbeiten wird folglich von außen weiterhin wenig zu sehen sein.

„Mit der jetzigen Genehmigung ist auch die formale Grundlage dafür geschaffen, dass die beiden Blöcke so weit abgebaut werden können, dass eine Entlassung aus dem Atomgesetz Anfang der 30er Jahre erreichbar ist“, erklärt Anlagenleiter Matthias Röhrborn.

Der Genehmigungsbescheid kann als PDF-Dokument auf der Internetseite des Umweltministeriums eingesehen werden und wird auch nach der öffentlichen Bekanntmachung zur Einsichtnahme beim Umweltministerium und der Gemeinde Biblis ausgelegt. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 16.07.2020