Bürstadt.Mit ein paar Zeilen fing alles an: Aleth Boillot hat 1977 aus Bensheims Partnerstadt Beaune einen kurzen Brief auf Deutsch an die Liebfrauenschule geschickt, um sich vorzustellen – und eine Austauschpartnerin zu finden. „Das war so ulkig: Alle anderen hatten lange Briefe auf Französisch geschrieben, und auf diese haben sich meine Mitschüler gestürzt“, erinnert sich Marianne Gärtner. Doch die Mutter hatte ihr zuvor empfohlen: Nimm’ eine, die ein paar Brocken Deutsch kann. Also griff sich die 17-jährige Bürstädterin den kürzesten Brief – für sie der Hauptgewinn. Denn die beiden sind bis heute innig befreundet.

Erst vor ein paar Tagen fuhr Aleth, inzwischen verheiratete Dubuet, wieder nach Bürstadt: „Am Abend vor meinem Geburtstag hat sie angerufen und gesagt, sie komme.“ 500 Kilometer sind es aus dem Burgund bis nach Südhessen. Mit ihrem Ehemann Serge war sie zwei Nächte zu Gast bei Familie Gärtner – dort gilt sie bis heute wie eine zweite Tochter.

Mit Wohnwagen auf großer Tour

Wenn Marianne und ihr Vater Helmuth Gärtner von damals sprechen, klingt es, als wäre es gestern gewesen. „Als sie hier ankam, hat sie gleich hessisch gebabbelt und gesungen: ,Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord’!“ Marianne Gärtner lacht. „Alle waren fasziniert von ihr – auch meine Schulkameradinnen – und haben sich insgeheim geärgert, dass sie sich nicht den Brief von ihr geschnappt haben.“ Denn der Teenager Aleth hatte schon zwei Jahre zuvor einige Tage in Oberhessen bei Freunden der Familie verbracht und dabei einiges auf Hessisch aufgeschnappt.