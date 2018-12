Wie Kinder die Welt sehen

Bürstadt.Wenn Kinder auf die Welt schauen, sehen sie blau glitzernde Meere, in denen viele Fische und ein Wal schwimmen. Ihre Welt ist mit seltenen und ausgestorbenen Tieren bevölkert. Dort leben Dinosaurier, Drachen und Einhörner, aber auch gefährliche Tiger. In der Welt der Kitakinder vom Zwergenwald steht Deutschland auf dem Kopf, und um eine Forschungsstation in Alaska tummeln sich Eisbären. Autos, Krankenwagen und Feuerwehrautos sind neben Häusern und einem eindrucksvollen Schloss zu sehen. Darin wohnen Prinz und Prinzessin – und der Zwergenwald-Zwerg. Menschen halten sich an den Händen und umspannen den blauen Planeten.

Drei Monate lang haben 16 Kinder zwischen drei und fünf Jahren an ihrer Sicht auf die Welt gearbeitet. Das haben sie in einer Kinderkonferenz beschlossen und mit den Erzieherinnen Nicole Rieß und Melanie Wagner-Pinter auf einem Styroporball umgesetzt. Dafür wurde gemalt, gebastelt und ausgeschnitten. „Die Kinder hatten sehr viel Spaß dabei“, erzählte Leiterin Anja Kuhn. Sie kam mit einem Teil ihrer kleinen Künstler zu Bürgermeisterin Bärbel Schader ins Rathaus. Denn die Kinder hatten mit ihrer Weltkugel an einem Wettbewerb in der Kaiserpassage in Worms teilgenommen. Dort haben die Besucher die schönste Umsetzung bewertet – und die Kinder des Zwergenwaldes gewählt. Nun dürfen sie im kommenden Jahr einen Ausflug unternehmen.

„Wir besprechen das Ziel in einer Kinderkonferenz und werden sehen, was sich umsetzen lässt“, erzählte Kuhn. Bürgermeisterin Schader und Erster Stadtrat Walter Wiedemann zeigten sich beeindruckt. Neben viel Lob bekam jeder Künstler einen Gutschein für das Schreib- und Spielwarengeschäft Oberle. „Da könnt ihr heute Nachmittag mit der Mama einkaufen gehen“, sagte Schader fröhlich. Fell

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 13.12.2018