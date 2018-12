Bürstadt. Wie sieht der perfekte Bürgermeister aus? Und was soll sich in Bürstadt in Zukunft ändern? Das wollte der „Südhessen Morgen“ von denjenigen wissen, die wohl am längsten mit den Neuerungen des zukünftigen Rathauschefs leben müssen: Die Bürstädter Jugend.

Wer wissen will, wie die so tickt, findet einen Großteil der Jugendlichen in der Erich-Kästner-Schule (EKS). „Man sollte auch

...