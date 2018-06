Anzeige

Bürstadt.Walter Wiedemann (Bild) erhält den Hessischen Verdienstorden. Der Bürstädter ist seit Jahrzehnten in der Kommunalpolitik aktiv. So ist der Christdemokrat seit vielen Jahren ehrenamtlicher Erster Stadtrat. Die Verleihung erfolgt am 26. Juni in der Staatskanzlei in Wiesbaden. Ministerpräsident Volker Bouffier überreicht die Auszeichnung. ps (Fell/A)