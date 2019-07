Wiesenfest zum 85. Geburtstag

Bürstadt.Die Pfadfinder vom Stamm Bruder in Bürstadt feiern in diesem Jahr ihren 85. Geburtstag. Alle Bürger sind eingeladen, den großen Tag beim Wiesenfest am Wochenende vom 17. und 18. August mitzufeiern.

Ganz nach alter Pfadfindermanier geht das Fest am Samstag um 18 Uhr auf der Pfadfinderwiese mit idyllischen Gitarrenklängen am Lagerfeuer los. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Für die jüngeren Besucher gibt es ein buntes Kinderprogramm.

Am Sonntag geht es mit dem Wiesen-Gottesdienst unter freiem Himmel um 10.30 Uhr los. Im Anschluss können die Besucher mit musikalischer Begleitung ein gutes Mittagessen oder ein Stück Kuchen genießen. Das von den Pfadfindern organisierte Rahmenprogramm verspricht abwechslungsreiche Feierstunden.

Kuchenspenden und Beiträge sowie – leihweise – alte Pfadfinderutensilien für eine Ausstellung sind höchst willkommen. red

