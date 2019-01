„Will mich weiterhin mit Herz und Erfahrung hier einsetzen“

Gefährliche Kreuzung: Fußgänger und Radfahrer haben es schwer, an der Ecke zur Forsthausstraße sicher über die Nibelungenstraße zu kommen. Diese Situation will Bürgermeisterin Bärbel Schader so bald wie möglich entschärfen. Unter anderem dafür möchte sie in eine zweite Amtszeit gehen.

