Winterwanderung des MGV Liederkranz Biblis

biblis.Die Winterwanderung ist schon seit vielen Jahren ein fester Bestandteil im Terminkalender des MGV Liederkranz Biblis. Trotz des unbeständigen und nasskalten Wetters trafen sich die Teilnehmer in diesem Jahr um 14 Uhr am Bürgerzentrum in Biblis. Walter Kunz hatte die Wanderroute ausgesucht und führte die Gruppe durch Biblis am Erlenhof vorbei Richtung Sender. Hier war dann eine Rast eingeplant. Reinhold Ritter erwartete die Wanderer auf halber Strecke mit heißem Glühwein und Apfelsaft zum Aufwärmen, Stollen und Lebkuchen standen zum Naschen bereit. So gestärkt wurde die Wanderung entlang des Weschnitzdamms fortgesetzt, und gegen 17 Uhr trafen dann alle gutgelaunt in der Bibliser Stubb bei Reinhold und Helga Brückmann zum gemeinsamen Abendessen ein. Die Wirtsleute hatten ein Schlachtbuffet und diverse andere Speisen vorbereitet, und ein paar „Nichtwanderer“ kamen noch hinzu. In geselliger Runde ließ man den Tag Revue passieren und harmonisch ausklingen. Vorsitzender Manfred Gaspar und Geschäftsführer Klaus Maltry dankten dem Orgateam für die Planung und Durchführung der Winterwanderung und wünschten allen ein gutes neues Jahr. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.01.2019