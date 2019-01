„Wir brauchen mehr Parkplätze“

Bürstadt.„Wir haben einfach mal unsere Kundschaft gefragt, wie sie sich die Nibelungenstraße wünschen“, sagt Michael Gärtner. Der Chef von Doll’s Metzgerei hat kurzerhand mit anderen Geschäftsleuten in der verkehrsberuhigten Zone eine Umfrage gestartet. Bei ihm, Blumen Bartosch, der Parfümerie Offeringa und im Schreibwarengeschäft Megabyte lagen im Dezember zwei Wochen lang Fragebögen für die Kunden aus. Um die Aktion attraktiver zu machen, haben die Geschäftsleute dazu eine Verlosung gestartet, die Coupons dafür in zwei getrennten Boxen gesammelt. Mitgemacht haben mehr als 500 Kunden.

Bei der anonymen Befragung kam heraus, dass 90 Prozent weiterhin mit dem Auto zum Einkaufen kommen wollen – und sich dafür Parkplätze wünschen. Nur zehn Prozent gaben an, mit dem Rad zu fahren. Dieses Ergebnis hat keinen der Selbstständigen in der Nibelungenstraße überrascht. „Viele kommen doch vor oder nach der Arbeit vorbei – und sind mit dem Auto unterwegs. Das stellen sie ja nicht ab, um dann aufs Rad zu steigen“, sagt Gärtner.

Einkäufe zu schwer fürs Rad

„Zu uns kommen viele Kunden aus Lorsch oder Biblis, das geht gar nicht mit dem Rad“, sagt Stefanie Bartosch. „Zudem sind unsere bepflanzten Schalen und Gestecke so schwer, dass man sie kaum alleine tragen kann.“ Bei Peter Limburgs Geschäft Megabyte kaufen zwar viele Schüler ein, aber auch Leute, die ganze Pakete mit Kopierpapier oder Ordnern abholen. Deshalb setzt auch er auf Parkplätze in der Nähe. Genauso wie Elke Wieczorek von der Parfümerie.

„Wir haben viel Frequenz in der Nibelungenstraße – zum Glück“, sagt Michael Gärtner. Er hofft, dass die Umgestaltung, die bereits beschlossen ist, auf die Bedürfnisse von Anwohnern, Kunden und Geschäften Rücksicht nimmt. „Wer entscheidet denn, wie die verkehrsberuhigte Zone umgestaltet wird? Die Städteplaner oder die Leute, die die Straße benutzen?“, fragen sich alle beim Treffen im Café Flair.

Bei einem Informationsabend, zu dem die Stadt Mitte Dezember eingeladen hatte, hat Gärtner jedenfalls aufatmen können. Denn im Unterschied zur ersten Planung seien nun mehr Parkflächen vorgesehen. „Es dürfen auf keinen Fall weniger als jetzt sein – eher mehr“, meinen die Selbstständigen am Tisch unisono.

„Die Leute sind einfach bequem, deswegen kaufen sie ja schon im Internet ein. Wenn sie hier nicht mehr parken können, bleiben sie ganz weg“, ist Stefanie Bartosch überzeugt. Dann sterbe die Innenstadt aus, sind sich alle einig. „Ich war beruflich viel unterwegs und habe viele Städte, die schön gestaltet waren, ausbluten sehen“, gibt Gärtner zu bedenken.

Passage inzwischen verwahrlost

Durch die neue Physiotherapiepraxis am Marktplatz sei der Bedarf an Parkplätzen noch gestiegen. „Die Leute halten wild in der Straße, um was zu holen“, sagt Gärtner. Deshalb wünscht er sich Kurzzeitparkplätze. „15 oder 30 Minuten reichen völlig“, schlägt Peter Limburg vor. Aber keiner, der schwere Ware abhole, könne damit bis zum Parkplatz an der Post laufen. Die Städteplaner hätten auch gemeint, die Bevölkerung könne „zum Umdenken“ gebracht werden – und mit dem Rad in die City kommen. Darüber schütteln die Geschäftsleute allerdings den Kopf. „Bei uns ist die Situation ohnehin schwierig, weil wir nur den Eingang vorne haben – und weder von der Seite noch durch einen Hof beliefert werden können“, sagt Stefanie Bartosch. Ihr Geschäft liegt direkt gegenüber vom Historischen Rathaus. Sie hat viel investiert und den Laden inzwischen auch gekauft. Umso mehr fürchtet sie die Entwicklungen vor der Ladentür. Sie hofft, dass die Poller vor der Zufahrt auch weiterhin für kurze Zeit herausgezogen werden können. Zudem wünscht sie sich eine vernünftige Lösung für die Ladezone und dass Laster weiterhin den ganzen Tag anfahren dürfen. „Wir können den Speditionen ja nicht vorschreiben, mit welchem Lkw sie kommen und wann sie uns beliefern dürfen“, sagen Bartosch und Gärtner.

Peter Limburg würde gerne sehen, dass die Passage zum Marktplatz mehr gepflegt wird. Die Leuchte dort sei seit einem Jahr kaputt. Seit es den offenen Durchgang zum Marktplatz gebe, verwahrlose die Passage. Limburg hofft auch, dass während der Bauarbeiten „jeder überall hinkommt“. Bei den Geschäften gehe es schließlich um Existenzfragen.

Auf Anfrage erklärt Bürgermeisterin Bärbel Schader, die Empfehlung der Lokalen Partner (LoPa) und Anregungen der Bürger werde bald in den politischen Gremien diskutiert. „Es sollen keine Parkplätze wegfallen“, verspricht sie. Zudem nehme die Aufenthaltsqualität zu, wenn etwa das Café Flair eine Terrasse in Richtung Buchhandlung bekomme. Wann die Bauarbeiten beginnen, hänge nun vom Beschluss und der Ausschreibung ab. Vor dem Stadtfest passiere jedenfalls nichts.

