„Wir fahren hin, um zu gewinnen“

Biblis.Bereits am heutigen Samstag tritt die TG Biblis um 19 Uhr in Mörlenbach bei der HSG Weschnitztal an. Beide Teams rangieren nach zwei absolvierten Spieltagen in der Bezirksliga A mit jeweils zwei Niederlagen im Tabellenkeller. Für TGB-Trainer Uwe Groß jedoch längst kein Grund zu lamentieren. „Wir sind das erste Mal komplett und fahren dorthin um zu gewinnen, da gibt es kein wenn und aber“, lautet die Parole des Ilvesheimers.

Dotzauer Brüder mit dabei

Groß freut sich insbesondere darüber, dass die Dotzauer-Brüder Lars und Sören mit dabei sind, und er somit einen großgewachsenen Abwehrinnenblock stellen kann. Die Bibliser wollen unbedingt die beiden Zähler aus dem Odenwald mit nach Hause bringen und den ersten Saisonsieg feiern. fh

