„Wir freuen uns auf Bürstadt“

Bürstadt.Das Comedy-Duo „Badesalz“ sollte eigentlich am 28. Mai im Bürgerhaus in Bürstadt auftreten – der Auftritt musste jedoch wegen der Corona-Krise auf 11. März 2021 verschoben werden. Im Interview erzählt Hendrik („Henni“) Nachtsheim, wie er derzeit arbeitet und wie er und sein Partner Gerd Knebel auf neue Ideen kommen.

Herr Nachtsheim, Sie haben die Tour vorbereitet, viel Arbeit investiert – und dann kommt eine Pandemie. Wie ist das derzeit für Sie?

Henni Nachtsheim: Das ist etwas völlig Unvorhersehbares gewesen. Wir waren natürlich völlig überrascht, wie alle anderen auch. Und es ist auch bitter, weil wir alle unsere Auftritte wahrscheinlich bis Jahresende verschieben müssen – momentan zumindest bis 31. August wie alle anderen Großveranstaltungen auch. Ob wir danach wieder spielen können und unter welchen Bedingungen, das weiß man momentan noch nicht. Das ist schon wie für alle anderen – gerade in der Kulturbranche – ein harter Schlag.

Sind Sie Vollzeitkünstler, oder haben sie noch einen anderen Job?

Nachtsheim: Nein, wir leben schon lange von dem, was wir machen. Wobei wir beide ja auch noch immer andere Projekte haben. Badesalz ist immer das „Mutterschiff“, also die Zentrale, nebenher hat jeder von uns aber noch Eigenes: Gerd hat zum Beispiel noch ganz viele Musikprojekte, er hat vor eineinhalb Jahren auch ein Buch veröffentlicht. Auch ich habe bereits mehrere Bücher herausgebracht. Ich bin ja auch in der Thematik Fußball unterwegs mit Büchern oder Kolumnen. Gerade schreibe ich auch an einem Roman und habe eine kleine Hörspiel-Serie fürs Radio produziert: „Käthe und Konrad in Quarantäne“. Das hat mir Spaß gemacht, es geht um ein älteres Ehepaar, das zu Hause hockt und die Zeit überbrücken muss. Wir sind also schon immer am Wurschteln und Machen, aber wir verdienen unsere Brötchen ausschließlich mit unserer Kreativität.

Was ja gerade etwas schwierig ist.

Nachtsheim: Ja, aber hilfreich ist, dass ich zuhause nicht an die Decke starre, sondern am Buch weiterarbeiten kann. Das habe ich eine Zeit lang beiseite legen müssen aus Zeitgründen. Jetzt habe ich eben die Zeit, mich damit zu beschäftigen und die Sachen zu lesen, die ich schon geschrieben habe, um es dann weiterzuschreiben. Das ist das Gute an der Kreativität. Aber natürlich das Livespiel, was unser absolutes Kerngeschäft ist, und was uns jetzt mit dem neuen Programm so einen unglaublichen Spaß gemacht hat, das ist jetzt jäh abgeschnitten. Das ist schon hart. Das wird auch wirtschaftlich irgendwann seine Spuren hinterlassen und es tut auch weh.

Sie waren schon ein paar Mal in Bürstadt: Welche Erinnerungen haben Sie noch an Ihre Auftritte?

Nachtsheim: Wir spielen da wahnsinnig gerne. Es ist immer eine unheimlich energetische Stimmung dort. Egal, wann wir in Bürstadt gespielt haben – wir hatte ein paar Mal auch noch das „Glück“, dass es da draußen um die 40 Grad waren – das lähmt ja manchmal das Publikum – , aber das Problem hatten wir in Bürstadt komischerweise noch nie. Wir hatten da immer total gut gelaunte Auftritte und sind da jedes Mal extremst guter Dinge nach Hause gefahren. Deswegen freuen wir uns – auch wenn es noch dauert – wieder auf Bürstadt. Da können Sie mal sicher sein!

Wo und wann sind Sie am kreativsten? Morgens unter der Dusche?

Nachtsheim: Die Dusche tatsächlich. Da kenne ich noch mehr Kollegen – auch Musiker –, die sagen, anscheinend kann das fließende Wasser bei manchen Leuten kreative Gedanken auslösen. Ich habe tatsächlich schon eine Menge Ideen unter der Dusche entwickelt. Manchmal stehe ich auch viel zu lange unter der Dusche, weil ich mich da in etwas hineindenke. Da sage ich mir oft, hast du einen Knall, du musst jetzt aufhören, du verbrauchst zu viel Wasser. Aber das ist tatsächlich so ein Moment. Ansonsten bin ich beim kreativen Schreiben am stärksten ab dem Nachmittag bis in die Nacht hinein. Bei meinem Buch schreibe ich zum Beispiel gerade immer ab 20 Uhr bis Mitternacht.

Welche Rolle spielt der hessische Dialekt bei Ihrem Erfolg? Versteht den jeder in Deutschland?

Nachtsheim. Ja, wir sprechen ja so ein kompatibles Hessisch. Es gibt in Hessen auch Dialekte, die sind ja wirklich Wahnsinn. Da braucht man nicht weit zu fahren: Im Odenwald oder in der Wetterau gibt es Dialekte, die auch mich vor Probleme stellen. Wir haben unseren Dialekt immer als Frankfurterisch bezeichnet – obwohl es Leute gibt, die sagen, das stimmt so gar nicht –, also als ein leicht verständliches Hessisch. Wenn wir damit immer an Grenzen gestoßen wären, dann würden wir ja auch nicht seit mehreren Jahrzehnten in all den anderen Städten spielen. Wir spielen zum Beispiel im Theaterhaus in Stuttgart bis zu viermal, da passen fast 1200 Leute rein. Und die Schwaben sprechen ja auch nachweislich einen anderen Dialekt als wir, aber die kommen mit unserem schon klar. Wir sprechen also kompatibel.

Haben Sie ein hessisches Lieblingswort?

Nachtsheim: Was ich wirklich mag, weil ich damit extrem etwas Positives verbinde, ist das Wort „Gude“ – also, wenn sich Leute begrüßen. Wenn man abends noch durch den Supermarkt huscht, dann kommt da auf einmal jemand und sagt „Gude, Henni!“. Das bedeutet so viel wie „Hallo, mein Guter“. Das Wort ist schon von der Grundausstattung her freundlich. Das erzeugt darüber hinaus auch sofort ein hessisches Wir-Gefühl, finde ich. Und deswegen mag ich es. Ich empfinde es als freundlich und mag es, weil es hessisch ist.

Woher stammen die Ideen für die „Badesalz“-Programme? Sind die aus dem Alltag gegriffen?

Nachtsheim: Ja, manchmal ist das so. Manchmal hört man was und dann spinnt man das weiter. Manchmal ist auch nur der Ansatz eines Dialoges ganz lustig und dann muss man noch viel arbeiten, um den auf Hochglanz zu bringen. Und dann ist es aber auch so, dass einem unheimlich oft einfach irgendwas in den Kopf schießt, was gar nicht inspiriert ist, und wo man auf einmal denkt: Was wäre denn, wenn es so laufen würde? Oder man liest ein Stichwort in der Zeitung – und nur das eine Wort eröffnet eine komplett neue Tür. Wir sind ja immer auf der unbewussten Suche nach Ideen und sind immer am Notieren – auf dem Handy, auf Zetteln und auf irgendwelchen Notizblöcken. Das ist vielfältig, das kann man nicht eindeutig beantworten.

Dann darf man gespannt sein, ob das Wort „Pandemie“ auch bald Kreativität bei Ihnen auslöst.

Nachtsheim. Ja, mal gucken. Ich hatte ja neulich tatsächlich mal eine Radioserie mit einem alten Ehepaar entwickelt – wie ich vorhin schon erzählt habe – und da kam die Inspiration natürlich schon von der Quarantäne und der derzeitigen Situation. Und ich habe jetzt auch bei meinem Roman gemerkt, an einer Stelle kann man das mal erwähnen, aber ich werde mich dieser Scheiß-Pandemie nicht so ergeben, dass ich ihr in Zukunft alle meine kreativen Gedanken widme. Dafür hasse ich sie zu sehr!

