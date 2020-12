„Wir freuen uns auf die Kinder“

Bobstadt.„Ich freue mich darauf, dass wir wieder öffnen dürfen und so viel Normalität wie möglich haben!“ Susanne Kaul, Leiterin der Astrid-Lindgren-Schule in Bobstadt will am Montag, 7. Dezember, alle Klassen vor Ort begrüßen. Auch die Betreuung gebe es dann wie gewohnt. Nach zwei Wochen Quarantäne für den Großteil der Schulgemeinde und durchgängigem Distanzunterricht für die Kinder sei das ein Lichtblick – nach dem „Riesenschreck“ über die plötzliche Schulschließung.

Für die restlichen Tage bis zu den Weihnachtsferien sollen nun verschärfte Regeln gelten – etwa auf dem Schulhof: „Wir weisen für jede einzelne Klasse Gebiete für die Pause aus, damit sich die Kinder nicht durchmischen. Zum Glück ist unser Außengelände groß genug, so dass das möglich ist.“ Die eine oder andere Klasse erlebe ab Montag zudem einen anderen Lehrer: „Wir haben die Zuteilung in den Nebenfächern noch einmal angepasst, damit möglichst wenige Lehrer die Klassen unterrichten“, erläutert Susanne Kaul. Sie ist sehr froh, die Pädagogen in Abstimmung mit ihnen so einsetzen zu können. „Die Kollegen tragen zudem einen Mund-Nasen-Schutz, wenn sie nicht in ihrer eigenen Klasse sind.“

Besprechungen des Kollegiums finden künftig in der Bücherei statt. „Da unser Lehrerzimmer klein ist, haben wir es verlegt. In der Bücherei haben wir mehr Platz und können gut lüften“, erläutert die Schulleiterin. „Unsere Schule ist eigentlich einzügig geplant, aber bis auf die vierte Klasse ist sie komplett zweizügig.“ Weil es mehr Pädagogen als ursprünglich vorgesehen gebe, gehe es im Verwaltungsbereich eng zu. „In den Klassen selbst geht es.“

Froh ist die Schulleiterin, dass so viele Eltern die Reihentestungen durch das Gesundheitsamt unterstützt hätten. Zum ersten Termin in der Turnhalle in Bobstadt waren zwei Klassen sowie alle Lehrer vorgesehen. „Das haben die toll gemacht von der Bundeswehr, gerade auch im Umgang mit den Kindern“, erzählt Kaul. Den zweiten Termin gab es eine Woche später dann in Bürstadt mit der Bundeswehr und dem Deutschen Roten Kreuz: für die gesamte Schulgemeinde und alle Mitarbeiter, also auch das nichtpädagogische Personal.

Nach zwei Wochen Homeschooling seien nun alle Lehrer erleichtert, die Kinder wiedersehen zu können, betont Kaul. „Wir freuen uns alle auf die Kinder.“ Die Rückmeldungen vom Distanzunterricht seien bisher sehr gut gewesen. „Wir konnten das nach unseren Erfahrungen im Frühjahr nun auch qualitativ höherwertig anbieten“, sagt Kaul. „Die Schüler waren in gutem Kontakt mit ihren Lehrern.“ Online habe es über die Plattformen Teams und Zoom viele Treffen gegeben. „Die Kinder kamen auch im Stoff voran und haben ihn nicht nur wiederholt. Darüber waren die Eltern sehr froh.“

Die verschärften Regeln an der Grundschule sollen zunächst bis Ende dieses Kalenderjahres gelten. Dann will Kaul schauen, ob sich das bewährt. Gespannt ist sie auch, wie die neue Abtrennung auf dem Schulhof klappt. Nicht bewährt habe sich der Versuch, die Klassen zu unterschiedlichen Zeiten in die Pause zu schicken. „Das hatten wir vor den Sommerferien gemacht, nun probieren wir es mit der räumlichen Trennung“, sagt Kaul. Dafür brauche sie zwar „eine doppelte Aufsicht auf dem Hof, aber das nehmen wir in Kauf – dafür, dass wir offen bleiben können.“

© Südhessen Morgen, Freitag, 04.12.2020