„Wir freuen uns, wenn der Service angenommen wird“

Bürstadt.Besorgungen erledigen, einkaufen gehen – alltägliche Dinge, die aktuell für viele Menschen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich sind. „Während der Corona-Pandemie möchten wir all jenen unsere Unterstützung zukommen lassen, die zur Risikogruppe gehören und Hilfe benötigen“, betont Bürstadts Bürgermeisterin Bärbel Schader. Dazu gehört ein ehrenamtlicher Einkaufsservice, der Teil der städtischen Initiative „Nachbarschaftliche Hilfe“ ist.

Koordiniert wird die Aktion „Nachbarschaftliche Hilfe“ durch das Quartiersbüro der Stadt Bürstadt, unter Mitwirkung von Ehrenamtlichen und in Begleitung der Sozialagentur Fortuna. Die Schirmherrschaft liegt bei Bürgermeisterin Schader. Als neue ehrenamtliche Partner konnte das Team der beiden Fitness-Studios „Activity Fitness“ aus Bürstadt und Lampertheim integriert werden.

Studio-Inhaber Bernard Farac initiierte vor einiger Zeit einen kostenlosen Einkaufsservice, um Menschen, die nicht selbst einkaufen gehen können oder sollen, zu helfen. Viele Mitarbeiter von ihm schlossen sich seinem Aufruf zum Gemeinwohl an und konnten schon mehreren Bürgern Einkaufshilfen geben. Unterstützung bekommen sie durch das Auto- und Motorradhaus Bürstadt, das ihnen einen Kastenwagen für Einkaufsfahrten bereitstellt.

Das Quartiersbüro bündelt die Angebote vor Ort. Mit Bernard Farac verfügt die „Nachbarschaftliche Hilfe“ Bürstadts jetzt über einen gut aufgestellten ehrenamtlich betreuten Einkaufsservice. „Schön, dass wir uns hier vernetzen konnten, um gemeinsam zu helfen“, freut sich Bürgermeisterin Schader. Thomas Dexler, der das Fitness-Studio in Lampertheim leitet, koordiniert nun den Einkaufsservice unter dem Dach der „Nachbarschaftlichen Hilfe“ der Stadt Bürstadt. Er bringt die Motivation der Ehrenamtlichen auf den Punkt: Sie alle möchten ihren Teil dazu beitragen, etwas zurückgeben, um anderen Menschen zu helfen.

„Wir stehen mit genügend Helfern bereit und freuen uns, wenn unser Service angenommen wird. Das geht ganz einfach. Sie rufen uns an, geben ihre Einkäufe durch, wir besorgen diese und bringen sie direkt vorbei“, erklärt Dexler. Bezahlt wird nur der Warenwert, der Service selbst ist kostenfrei. Natürlich achte man auf entsprechende Sicherheits- und Schutzmaßnahmen. „Wenden Sie sich ruhig an uns, wir helfen gerne“, so die Ehrenamtlichen.

Das Team vom Einkaufsservice steht ab sofort bereit. Wer hier Hilfe benötigt, kann sich direkt bei Thomas Dexler oder beim Quartiersbüro der Stadt Bürstadt melden. Ebenso bietet das Quartiersbüro Mithilfe bei weiteren Besorgungen und Erledigungen an – vom Gang zur Post, zur Apotheke bis hin zu Arztpraxen.

Alle Angebote sind kostenfrei für die Nutzer. Kontakt ist über das Quartiersbüro unter der Nummer 0178/315 17 12 sowie per E-Mail an info@quartiersbuero-buerstadt.de möglich.

Der Einkaufsservice läuft über Thomas Dexler unter der Nummer 0176/345 698 44 oder unter der Telefonnummer des Fitness-Studios 06206/751 65. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 11.04.2020