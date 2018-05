Anzeige

Bürstadt/Biblis.Was Menschen erreichen können, wenn alle mitanpacken, wird in der Metropolregion beim Freiwilligentag am 15. September demonstriert. Bereits 90 Städte und Gemeinden haben für diesen Tag ihre Pläne veröffentlicht, für die sie Unterstützung brauchen. Auch für Bürstadt und Biblis wurden schon erste Aktionen angemeldet.

Vor zwei Jahren beteiligten sich die Bürstädter an 16 Projekten. Besonders fleißig war der Turnverein, der sich mit etwa 60 Helfern um das Gelände rund um die Grillhütte kümmerte: Am Ende erstrahlte das Häuschen in neuem Anstrich, und das Gelände war von wuchernden Pflanzen und Unkraut befreit.

Dirtpark und Skateranlage

Auch der Jugendrat kümmerte sich um den Wildwuchs, allerdings an anderer Stelle. Die jungen Leute nahmen sich den Dirtpark vor. In der Nähe der Skateranlage entstand mithilfe der Freiwilligen eine neue Skateranlage.