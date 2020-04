„Wir sind näher zusammen gerückt“

Bürstadt/Heppenheim.Es war ein Kraftakt für die Schulen, der aber ganz gut zu gelingen scheint, wie drei Schulleiter aus dem Kreis Bergstraße berichten. Nach den Schließungen wegen der Corona-Pandemie musste der Unterricht auf die Schnelle online organisiert werden. „Trotz Distanz sind wir durch die Krise näher zusammengerückt“, zieht Stephanie Dekker, Rektorin an der Erich Kästner-Schule (EKS) in Bürstadt, ein Resümée nach drei Wochen E-Learning.

Landrat Christian Engelhardt hatte zur wöchentlichen Video-Pressekonferenz diesmal auch Stephanie Dekker und ihre Kollegen Alexander Hauptmann von der Heinrich-Böll-Schule in Fürth und Frederik Weis von der Martin-Luther-Schule in Rimbach gebeten. Als Anstoß dafür nennt Engelhardt Dekkers Erfahrungsbericht in Sachen digitales Lernen.

Die Bürstädter Rektorin fasst noch mal kurz zusammen, was sie für Schulamt und Landrat auf vier recht eng bedruckten Seiten festgehalten hat: Die Schließung sei zwar zu erwarten gewesen. „Aber dass es so schnell ging, hat uns überrascht.“ Die Schule habe sich ohnehin auf den Weg gemacht, um sich besser für den digitalen Unterricht aufzustellen, und intensiv anm Medien- und Bildungsplan gearbeitet. Dennoch hätten zwei Kollegen zu diesem Zeitpunkt noch keine eigene E-Mail-Adresse gehabt. Neuigkeiten wurden am Schwarzen Brett nachgelesen, heißt es in Dekkers Bericht.

Schulportal überlastet

Über das Schul-Office-Paket sei das EKS-Team allerdings sehr froh gewesen. „Alle Schüler und Lehrer hatten eine eigene Adresse, wir konnten sofort loslegen.“ Das Schulportal sei zwar total überlastet gewesen. Dafür habe die Arbeit mit dem Online-Treffpunkt Teams am ersten Schließungstag, 16. März, sofort funktioniert. Und auch die Kinder konnten mit ihren eigenen Handys sofort einsteigen.

Trotzdem wurde in der ersten Woche sehr viel telefoniert, um gemeinsam mit den Schülern die Hürden der Technik zu meistern. „Die Kollegen haben Anleitungsfilme gedreht und hochgeladen“, berichtet Dekker. Über die sozialen Medien verschickte die Schule Informationen an die Familien. „Facebook und Internet werden mehr gelesen als E-Mails“, stellt die Schulleiterin fest. Trotzdem habe es sehr viele Nachfragen der Eltern gegeben.

„Von Woche zu Woche haben wir uns mehr gesteigert“, berichtet die Rektorin . Nach sieben Tagen Einsteiger-Programm wurde ab dem darauffolgenden Montag verbindlich mit Teams gearbeitet. „Anweisung, alle Schüler und Schülerinnen und Eltern zu kontaktieren und Beziehungsarbeit zu leisten“, listet Stephanie Dekker unter „Woche 2“ in ihrem Bericht auf. Homepage und soziale Medien wurden ständig aktualisiert. Trotzdem waren viele Eltern noch verunsichert. Aber es gab auch Lob: „Wir können uns auf Sie verlassen. Sehr beruhigend“, zitiert die Rektorin aus einem Elternbrief.

Seit der dritten Woche finden alle Fachkonferenzen im Kollegium digital statt. Es läuft mittlerweile rund, Elternfragen gibt es nur noch vereinzelt. Die Kinder erledigen ihre Arbeit. Noten gibt es auch – aber „immer mit Feingefühl und Rücksicht auf die individuelle Situation“.

Das virtuelle Klassenzimmer kann funktionieren, bestätigen auch die anderen beiden Pädagogen in der Pressekonferenz. „Vom Fünftklässler bis zu den Kollegen kurz vorm Ruhestand ziehen alle mit“, berichtet Frederik Weis, stellvertretender Leiter der Martin-LutherSchule. „Allerdings mussten wir Lehrer uns bremsen“, räumt er ein. Aus der Entfernung sei schwer einzuschätzen, wie lange ein Schüler brauche, um einen Word-Text bearbeiten zu können. In allen drei Schulen erledigen die Kinder viele Aufgaben deshalb im eigenen Heft, fotografieren sie ab und verschicken das Foto. „Je einfacher, desto besser“, lautet hier das Motto.

Persönlicher Kontakt fehlt

Trotzdem fehlten sowohl den Lehrern als auch den Schülern persönliche Kontakte. „Das Blitzen in den Augen, wenn sie etwas verstanden haben“ vermisst Stephanie Dekker. „Der Unterricht folgt anderen Regeln“, ist sich Alexander Hauptmann, Leiter der Heinrich-Böll-Schule, sicher. Alle müssten sehr diszipliniert sein. Zumal sich im digitalen Klassenzimmer viele neue Fragen stellten: Wie merke ich, wenn sich jemand meldet? Und hat jeder Schüler ein passendes Gerät zur Hand, um am Unterricht teilnehmen zu können? „Wenn Eltern gerade den Familiencomputer brauchen, weil sie im Home-Office arbeiten, haben die Kinder ein Problem“, weiß Hauptmann. Auf jeden Fall freuen sich alle – Kinder wie Erwachsene – wenn sie sich in den Video-Konferenzen wieder sehen, haben die Pädagogen festgestellt.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 16.04.2020