Bürstadt.Die Corona-Pandemie hat Deutschland fest im Griff und beschränkt nicht nur die sozialen Kontakte zu Familienmitgliedern und Freunden. Auch das vielfältige Bürstädter Vereinsleben ist fast vollständig zum Erliegen gekommen. Singstunden fallen aus, Bogenschützen, Musiker, Fußballer, Turner, Leichtathleten, Angler, Golfer, Tennisspieler und Pfeil- und Bogenschützen dürfen ihre Leidenschaften nicht ausleben.

Auch die Narren der Stadt müssen wegen des Kontakt- und Versammlungsverbotes auf ihr geliebtes Hobby verzichten. „Wir haben den Trainingsbetrieb komplett eingestellt“, berichtet der Vorsitzende des Spiel- und Kulturkreises (SKK), Markus Heiser. Bei einer gemeinsamen Telekonferenz mit Pressevertretern und den Präsidenten Michael Morweiser und Marcel Kilian erzählen sie, dass die Vorstands- und Vereinsarbeit im Hintergrund weiter läuft. Denn frei nach dem Motto: „Nach der Fastnacht – ist vor der Fastnacht“ hatten die verschiedenen Tanzgruppen bereits ihr Motto für die nächste Kampagne ausgewählt, fetzige Musik ausgesucht und sich bereits viele Gedanken über ihre Kostüme gemacht.

Zwar versuchen die Trainerinnen, ihre Gruppenmitglieder per Videoclip-Sequenzen zum Üben zu animieren, doch das falle alles andere als leicht. Und über allem schwebt wie ein Damoklesschwert die Frage: „Wird es überhaupt eine neue Kampagne geben?“ Dazu kommen die wirtschaftlichen Aspekte. So hat der SKK bereits seine beliebten Kleinkunstabende mit dem hessischen Comedy-Talent Woody Feldmann vom 15. und 16. Mai auf unbekannte Zeit verschoben. „Die verkauften Karten behalten allerdings ihre Gültigkeit“, erklärt Heiser. Um Woody Feldmann zu unterstützen, hat der Verein jedoch vorab bereits 50 Prozent der Gage gezahlt. Auch mit dem Kartenvorverkauf für den im Herbst geplanten Auftritt von Andy Ost wurde noch nicht begonnen. „Wir fahren auf Sicht“, erklären die Verantwortlichen.

Spargelfest schon abgesagt

Schwergefallen ist ihnen auch die Absage des beliebten SKK-Spargelfests am 14. Juni, dessen Gewinn zur Finanzierung des Vereinslebens beiträgt. Auch die Fahrt zur Freilichtbühne nach Mannheim und die Beteiligung an der Aktion Saubere Landschaft fiel der Corona Krise zum Opfer. Ob die geplante Vereinsfahrt in den Bayrischen Wald von 9. bis 13. September durchgeführt werden kann, ist noch ungewiss. „Aber unsere Vereinsmitglieder können sich bei unserem zweiten Vorsitzenden Hans Ludwig anmelden“, merkt Markus Heiser an. Man stehe im engen Kontakt mit dem Reisebüro und warte auf die Entscheidung der Regierung.

Unter den Nägeln brennt den SKKlern auch die Frage, ob und in welcher Form die Jahreshauptversammlung mit den anstehenden Wahlen durchgeführt werden kann. Dank vorausschauender Finanzplanung stehe der Verein jedoch gut da und müsse keine Fördermittel beantragen. Vorstandsmitglieder und Trainer seien auch in diesen schwierigen Zeiten mehr als bemüht, den Kontakt zu den etwa 600 Mitgliedern aufrecht zu erhalten. Etwas Luft haben noch die Büttenreden-Schreiber und Fastnachtsmusiker. „Ich beginne immer erst nach Weihnachten“, sagt Michael Morweiser lachend. Doch seine Notizensammlung wachse täglich.

© Südhessen Morgen, Montag, 04.05.2020