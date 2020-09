Wohin mit den Notunterkünften?

Bürstadt.Das Thema bewegt nach wie vor die Gemüter: Wo richtet Bürstadt eine neue Notunterkunft für Obdachlose ein? Erst bei der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses hatten einige Anwohner von Steinlach- und Bobstädter Straße ihren Befürchtungen Luft verschafft. Bis eine Entscheidung fällt, wird es allerdings noch einige Monate dauern. „Wir sind mitten in der Planungs- und Findungsphase“, macht Bürgermeisterin Bärbel Schader auf Anfrage unserer Redaktion deutlich. „Noch ist nichts entschieden.“

Diese Antwort richtete die Rathaus-Chefin auch an einen jungen Vater. Er hatte im Ausschuss von der Angst um seine Kinder berichtet, sollten in seiner Nachbarschaft Menschen mit Alkohol- und Drogenproblemen leben. „Ich bitte frühzeitig um Rückmeldung“, hatte er Bürgermeisterin Bärbel Schader aufgefordert. Und die soll es auch – frühzeitig – geben.

Fest steht: Die Unterkunft in der Görlitzer Straße soll aufgelöst werden. Das Gebäude aus den 60er Jahren ist baufällig und muss wohl komplett abgerissen werden. Auf engem Raum leben dort 40 Menschen mit unterschiedlichsten Problemen, die von langjähriger Obdachlosigkeit bis hin zu Drogen- und Alkoholsucht reichen. Diese Zustände überforderten nicht nur die Nachbarschaft, eine würdevolle Unterbringung der Menschen sei auch kaum möglich. So schätzt das Büro NH Projektstadt die Situation in einem Sachstandsbericht ein. „Eine Notunterkunft mitten in einem Wohngebiet“, das ist auch für Bärbel Schader eine unmögliche Situation. „Das kommt nicht mehr in Frage.“

Schwierige Lebenswege

Ohnehin schließt das „Gesamtkonzept Wohnungsnotfallhilfe“, das die Diakonie Bergstraße für Bürstadt ausgearbeitet hat, einen innerstädtischen Standort kategorisch aus. Vielmehr sollten die Zimmer und Wohnungen für den Notfall am Stadtrand entstehen, aber mit Busanbindung in der Nähe. Die Versorgung mit dem täglichen Bedarf sollte zu Fuß oder zumindest ohne längere Anfahrtswege möglich sein. Empfohlen wird, 20 Betten in zwölf Wohneinheiten bereitzustellen. Für Familien sollten zwei abgetrennte Wohnungen zur Verfügung stehen.

Untergebracht werden sollen hier Menschen in sogenannten „prekären Lebenslagen“. Jürgen Schmitt von NH Projektstadt beschreibt sie als Männer und Frauen mit sehr schwierigen Biografien, die auf der Straße leben, gesundheitlich in schlechter Verfassung sind und vielleicht gar nicht in der Lage, sich selbst Hilfe zu suchen. Deshalb ist eine ständige Begleitung und Betreuung der Bewohner ein wichtiges Bestandteil des Konzepts. Müll, Drogenprobleme und andere Konflikte, ähnlich wie in der Görlitzer Straße soll es damit nicht mehr geben. Und falls doch Ärger aufkommt, würden die Betreuer als direkte Ansprechpartner bereitstehen.

Zunächst steht die Stadt aber vor der schwierigen Aufgabe, ein Grundstück zu finden, das all diese Ansprüche erfüllt. Zur Diskussion gestellt hat das Bauamt bislang einen früheren Bolzplatz in den Rodstücken, eines der Grundstücke nördlich des „Bibliser Pfads“ und ein Gelände der Firma Aco Beton westlich der Steinlachstraße. Der Standort Freizeitkickergelände gilt inzwischen als so gut wie verworfen.

Begehung mit Anwohnern

„Die Suche läuft immer noch weiter“, stellt Bärbel Schader klar. Auch andere Grundstücke in Stadtrandlage könnten sich als geeignet herausstellen. Bevor eine Entscheidung getroffen werde, soll es auf jeden Fall Gespräche und Ortsbegehungen mit den Anwohnern geben. „Da stehen wir im Wort“, versichert die Bürgermeisterin. Allerdings wünscht sie sich, dass sich die Bürger offen diskutieren – „und nicht einfach lospoltern“. Erst nach gründlichem Abwägen soll die Entscheidung in den politischen Gremien getroffen werden.

Wie die neuen Unterkünfte aussehen sollen, muss ebenfalls erst entschieden werden. Es gibt Anbieter, die solche Unterkünfte in Modulbauweise erstellen und vermieten, berichtet Schmitt. „Ein geeignetes Gebäude zu finden ist schwierig.“ Vor allem, weil alles vandalismussicher sein muss. „Wenn ein Bewohner einen Wasserhahn kaputt macht, müssen sonst alle anderen darunter leiden.“

