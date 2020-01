Bürstadt.Um die Weiterentwicklung der Wohn- und Gewerbegebiete der Stadt Bürstadt geht es in der Bürgerversammlung am Mittwoch, 29. Januar, 19 Uhr, in der Sporthalle in Bobstadt. Die Stadt lädt dazu alle Einwohner ein. „Ziel ist es, in den Dialog mit allen Interessierten einzutreten und Transparenz über diesen Sachverhalt zu schaffen“, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung. Die Besucher können bereits vor der Veranstaltung im Foyer der Sporthalle Fragen und Anregungen zum Thema an einer Stellwand einreichen. Diese werden durch den Moderator und die Vortragenden in der Sitzung aufgegriffen und beantwortet, soweit dies am Abend möglich sei. Im Anschluss an die Vorstellung der weiteren baulichen Entwicklung können Besucher Fragen oder Anregungen vortragen. Die Stadt Bürstadt hofft auf eine rege Beteiligung durch die Bevölkerung. red

