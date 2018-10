Wohnen auch in Miete

Bobstadt.Der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung hat sich nochmals mit dem Bebauungsplan für das geplante Wohngebiet „Im Langgewann“ in Bobstadt befasst. Zum einen hatte eine Befragung der Anwohner in der nördlichen Rheinstraße, die an das Baugebiet angrenzt, stattgefunden. Auf deren Grundstücken ist prinzipiell eine Bebauung in zweiter Reihe möglich, wie das Ingenieurbüro Schweiger + Scholz erklärte. Eine Umfrage habe allerdings ergeben, dass zwölf der 15 Grundstückseigentümer nicht bereit sind, für eine Erschließungsstraße zu bezahlen. Also müsse dafür kein Platz frei gehalten werden. „Die Erschließung ist auch von vorn möglich, wenn Bedarf ist“, machte Michael Schweiger deutlich.

Eine Mehrheit sprach sich dafür aus, zweigeschossige Bebauung bei einer maximalen Höhe von 12,50 Meter zwingend vorzuschreiben, aber auch drei Vollgeschosse zuzulassen. Die Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft solle beim Verkauf der Grundstücke darauf achten, dass vier Gebäude mit drei Wohnungen errichtet werden, damit auch Mietwohnungen entstehen können. kur

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.10.2018