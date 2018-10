Wohnen im Langgewann

Bürstadt.Wichtige Weichen für Bürstadt will der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung am Mittwoch, 24. Oktober, in seiner Sitzung stellen. Sie beginnt um 19.30 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses. Auf der Tagesordnung steht der Aufstellungsbeschluss für das neue Wohngebiet „Langgewann“ in Bobstadt. Zu diesem Tagesordnungspunkt ist auch der Ortsbeirat eingeladen. Außerdem geht es um den Bebauungsplan für den Sportpark in Bürstadt, der jetzt öffentlich ausgelegt werden soll. Um die Förderprogramme „Lokale Ökonomie“ und „Soziale Stadt“ optimal nutzen zu können, soll das Integrierte Handlungskonzept fortgeschrieben werden. Weiteres Thema ist das Maßnahmenkonzept zur Nahmobilität, für das sich die Stadt Fördergeld erhofft. kur

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.10.2018