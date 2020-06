Wohnen und arbeiten

Bürstadt.Auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei im Norden Bürstadts soll Platz für Gewerbe, Handwerk und Wohnen entstehen. Am heutigen Dienstagabend, 30. Juni, 19.30 Uhr, steht das Thema im Ausschuss für Umwelt- und Stadtentwicklung zur Debatte. Das Gebiet liegt nördlich des Einkaufszentrums am Bibliser Pfad, etwa in Höhe des Rossmann-Lagers. Im südlichen Bereich soll ein Wohngebiet entstehen, ansonsten sind Betriebe vorgesehen, die nur wenig Lärm verursachen.

Ärger um geplanten Komplex

Auch das barrierefreie Wohnen, das im Bereich der Mainstraße 54 entstehen soll, steht auf der Tagesordnung. Ein Anwohner hat Beschwerde gegen die Pläne eingelegt und rechtliche Schritte angekündigt. Er zeigt sich „über die Größe und vor allem die Höhe des Vorhabens geschockt“. Der Komplex soll aus drei etwa zwölf Meter hohen Gebäuden bestehen. Neben der Beleuchtung für den Radweg nach Bobstadt geht es vor allem um Anträge der Fraktionen: So will sich die SPD am Projekt Stadtradeln beteiligen. Die CDU setzt sich für neue Parkplatz-Markierungen an der Erich Kästner-Schule ein. Bürger können Fragen zu den Themen auf der Tagesordnung stellen. sbo

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.06.2020