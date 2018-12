Wünsche erfüllt

Bürstadt.Unmengen von Geschenken hatten die Mitarbeiter der Raiffeisenbank Ried in den Geschäftsräumen der Bank in der Nibelungenstraße in Bürstadt aufgebaut. Zum dritten Mal fand dort die Aktion „Wunschtafel“ statt. Rund 170 Kinder der Familien, die von der Tafel in Bürstadt versorgt werden, hatten im Vorfeld ihre größten Weihnachtswünsche geäußert.

„Das Besorgen der Geschenke war aufwendig“, gestand Bank-Mitarbeiterin Anja Unger. In Zusammenarbeit mit dem Schreib- und Spielwarengeschäft Oberle, BS-Teamsport und Kids and Casual hatten diese Lautsprecher, Gitarren, Roller, Puzzles, Spiele, CD-Spieler oder Puppen organisiert. „Die Kinder durften sich anhand eines Kataloges Geschenke bis 25 Euro aussuchen“, erzählte eine ehrenamtliche Mitarbeiterin der Tafel. Sie hatten mit den Mitarbeiterinnen der Bank und Tafel-Koordinatorin Ute Weber-Schäfer alle Hände voll zu tun, die einzelnen Geschenke den Empfängern zu übergeben.

Schnell ausgepackt

„Nein, das Geschenk bleibt noch bis Weihnachten zu“, hörte man einen Vater zu seinem Sohn sagen. Ganz anders sah es in einer der wenigen ruhigen Ecken aus: Ein Junge hatte, bevor ihn seine Mama aufhalten konnte, ruckzuck die Verpackung aufgerissen und saß mit strahlenden Augen vor einem Plastik-Laster und drückte voller Begeisterung den Anhänger auf und nieder. „Insgesamt hat die Bank 7500 Euro für die Tafelkinder in Bürstadt und Lampertheim ausgegeben“, erzählte Unger.

Auch die Kunden der Bank mussten an diesem Tag nicht leer ausgehen. Im Rahmen der Aktion „Bürstadt im Advent“ konnten sie Geldgeschenke verpacken lassen und dazu im Schalterraum Glühwein, Plätzchen und alkoholfreien Punsch genießen. Zum späten Nachmittag sorgte zudem das Bläserquintett Presto für weihnachtliche Begleitmusik. Fell

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.12.2018