WuGV verlost Gutscheine

Bürstadt.Das Advents-Gewinnspiel der Wirtschafts- und Gewerbevereinigung Bürstadt startet am Montag, 26. November. Es werden wieder Einkaufsgutscheine im Wert zwischen 30 und 200 Euro verlost. Die Teilnehmerkarten gibt es in den Mitgliedsgeschäften der WuGV Bürstadt, die sich an der Aktion beteiligen. Dort können die komplett ausgefüllten Lose mit beantworteter Gewinnfrage auch wieder bis zum Samstag, 29. Dezember, abgegeben werden. Auf dem Weihnachtsmarkt werden diese nicht mehr entgegengenommen.

Die Ziehung der Gewinner erfolgt gleich Anfang Januar 2019. Die Gewinner werden zeitnah benachrichtigt sowie auf der Homepage bekannt gegeben.

Die Einkaufsgutscheine können bei vielen Mitgliedern der WuGV eingelöst werden. Den Gutscheinen ist eine Auflistung der teilnehmenden Geschäfte beigelegt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Auch Gutscheine aus der Verlosung im Jahr 2017 werden noch entgegen genommen. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.11.2018