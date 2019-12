„Wunschtafel“ sorgt für 300 Päckchen zum frohen Fest

Bürstadt.In strahlende Augen und glückliche Kindergesichter durften die Mitarbeiterinnen der Raiffeisenbank Ried und die Ehrenamtlichen der Tafel Bürstadt schauen. Denn zum vierten Mal fand die Aktion „Wunschtafel“ in den Räumen der Bank statt. „Über 300 Kinder der Familien, die von der Tafel Bürstadt und Lampertheim versorgt werden, erhalten Geschenke“, berichtete Anja Unger von der Marketingabteilung.

Das kleine Büro in der Bank glich mit seinen liebevoll verpackten Geschenken einem himmlischen Geschenkeraum. Im Vorfeld hatten die Jungen und Mädchen ihren ganz persönlichen Wunschzettel geschrieben und in der Tafel abgegeben. Neben den Bitten nach einem Fußball oder Kopfhörer standen auch ein Besuch im Dschungelcamp, Gesellschaftsspiele oder eine Sporttasche auf den Listen der Kinder.

Bürstädter Händler helfen mit

Die Bank hatte mit Unterstützung der Bürstädter Geschäfte Schreibwaren Oberle und BS-Teamsport die Geschenke besorgt und liebevoll in buntes Papier verpackt. In Lampertheim hatten die Kinder der Tafelkunden ihre Päckchen bereits Anfang der Woche bekommen. Jetzt füllte sich der Kassenraum der Raiba auch in Bürstadt schnell mit aufgeregt wartenden Kindern. „Es ist wunderschön zu sehen, wie sehr sich die Kinder freuen. Da lohnt sich die Mühe und die Arbeit“, machte Anja Unger deutlich. Pro Geschenk waren 25 Euro veranschlagt. Insgesamt wurden Geschenke im Wert von etwa 7500 Euro an die Tafelkinder ausgegeben.

Während einige Jungen und Mädchen das Öffnen kaum erwarten konnten, wurden andere Gaben von den Eltern konfisziert. „Das gibt es erst an Weihnachten", machte eine Mama unmissverständlich ihrem Sprössling deutlich.

