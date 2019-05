Wuselgottesdienst für die Kleinsten

Bobstadt.Zum ersten Wuselgottesdienst für Kinder bis vier Jahre laden die evangelischen Kirchengemeinden Bürstadt und Bobstadt am Sonntag, 19. Mai, um 15.30 Uhr in die Kirche nach Bobstadt, Holländerstraße 4, ein. Angesprochen werden vor allem die Kleinsten. Es sind aber auch ältere Kinder mit ihren Familien willkommen. Spielerisch wollen sie sich mit Liedern auf einer weichen Decke dem Thema „Viel zu viele Tiere fehlen – Arche Noah“ nähern. Die Kinder dürfen ihre Lieblingstiere mitbringen. Das sechsköpfige Team besteht aus Eltern und Pfarrerin Johanna Gotzmann. Im Anschluss an den Gottesdienst ist Zeit zum Kaffeetrinken, für Gespräche und Spiele. red

