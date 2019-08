Wuselgottesdienst für kleine Kinder

Bürstadt.„Teilen ist toll!“ Unter diesem Motto steht der zweite Wuselgottesdienst für Kinder zwischen null und fünf Jahren mit ihren Familien am Sonntag, 25. August, um 15.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Bürstadt. Dazu laden die evangelischen Kirchengemeinden Bürstadt und Bobstadt in die Heinrichstraße 22 ein. Dann werden in der Kirche die Bänke auseinander gerückt und weiche Decken ausgebreitet. Mit Liedern und Geschichten entdecken kleine Gäste den Gottesdienst spielerisch. Das siebenköpfige Team – bestehend aus Eltern und Pfarrerin Johanna Gotzmann – freut sich auf die gemeinsame Zeit. Im Anschluss können alle im Hof in Ruhe Kaffee trinken, Gespräche führen und spielen. Wer möchte, bringt Kuchen, Kekse oder Obst mit. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.08.2019