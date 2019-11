Wut von Jugendlichen ein Ventil gegeben

Bürstadt.Stephan Valentin, Schriftsteller, Drehbuchautor und Doktor für Kinderpsychologie, hat bei seiner Autorenlesung in der Mediothek der Erich Kästner-Schule einiges zu berichten: Wenn bigotte Einheimische ihre Ablehnung nicht verbergen, die eigene Großmutter dich schlichtweg übersieht und dich als „Bastard“ tituliert, dann enden diese Enttäuschungen nicht selten in Aggressionen.

Vor den Realschülern der achten und neunten Klasse las er aus „Der Ameisenfeind“ und zog die Jugendlichen mit gezielten Fragen und Antworten tief in die Geschichte des kleinen Jungen Jonas hinein. Dieser hatte mit seiner vom Partner geschlagenen Mutter fluchtartig die Reise in ein trostloses Kaff auf dem Land antreten müssen. Die düstere Atmosphäre des vermeintlichen Zufluchtsorts wird teilweise aus der Sicht von Jonas beschrieben. Nicht nur dass ihn die Großmutter – weil unehelich geboren – als Familienschande sieht, Jonas wird auch immer aggressiver. Und wenn er frustriert ist, dann quält er Tiere – besonders gerne Ameisen. Ihre organisierte Gesellschaft geht im so gegen den Strich, dass er sie sogar anzündet.

Geschichten schreibt der Kopf

Als er dann auch noch die frühreife Sarah mit den drei Zöpfen kennenlernt und diese ihn zu einer gefährlichen Aktion überredet, wird die Rache der beiden an der Erwachsenenwelt aufs Schrecklichste vergolten.

„In meinem Buch geht es um Kindergewalt, und wie ein Kind seinen Platz in der Gesellschaft findet“, berichtete Valentin. Er ist in Heidelberg geboren und lebt seit seinem 20. Lebensjahr in Paris. Einige Orte seiner Kindheit hat er in seinen Roman „Ameisenfeind“ einfließen lassen. Denn: „Die Geschichten schreibt mein Kopf selbst. Ich setze mich dann an den PC und lege los.“ Oft wisse er anfangs gar nicht, wie seine Geschichten einmal enden.

Sechs Monate hat der Valentin an der Geschichte von Jonas geschrieben. Mittlerweile ist das Buch in vier Sprachen übersetzt. 1999 wurde er mit dem Bettina-von-Arnim-Literaturpreis ausgezeichnet. Der Autor ist auch im Ausland ein gern gesehener Gast an Schulen und Einrichtungen. Er fühlt sich als „Sprachrohr“ für Kinder und Jugendliche, die in gesellschaftlichen Missständen ihren Weg finden müssen. Fell

