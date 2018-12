Zahlreiche Auftritte für Sänger des Nordheimer Volkschores

Nordheim.Eine gesangsaktive Zeit liegt hinter dem Volkschor Nordheim. Zunächst war der gemischte Chor zum Singen beim VdK Nordheim-Wattenheim eingeladen und eröffnete diese Feier mit zwei Weihnachtsliedern. Später wurden noch die Chorsätze „Sing mit mir“ und „Abendchor“ gesungen. Am Tag darauf gestalteten die beiden Chöre den Gottesdienst in der Nordheimer Kirche mit. Der Popchor sang „Go, tell it on the Mountain“ und das lebhafte „Deck the Halls“, und vom gemischten Chor war „Ich steh an deiner Krippen hier“ und „Macht hoch die Tür“ zu hören. Danach war der gemischte Chor wieder zu einer Weihnachtsfeier eingeladen, sang auch dort Weihnachtslieder und später den „Bajazzo“ und ein weiteres Lied. Am Donnerstag kommen beide Chöre im Probenraum zusammen, um das Jahr abzuschließen. Im neuen Jahr geht es dann bald wieder los mit Proben für die Auftritte beim Neujahrsempfang in der Nordheimer Halle. red

