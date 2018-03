Anzeige

Bürstadt/Hofheim.Das Flohmarkt-Team der Krabbelkäfer Bürstadt veranstaltet zweimal im Jahr seinen Basar. Sowohl im Frühjahr als auch im Herbst bleiben 15 Prozent der Einnahmen bei den Krabbelkäfern, die diese dann wieder Kindern zugutekommen lassen. In den insgesamt 15 Jahren, in denen die Flohmärkte veranstaltet werden, hat der Verein rund 60 000 Euro gespendet.

Die Spendenübergabe aus dem Gewinn des vergangenen Jahres fand bei der Krippe „Kleines Ich“ in Hofheim statt. Die Spende der Krabbelkäfer belief sich dabei auf 3048 Euro und wurde an verschiedene Einrichtungen verteilt.

Sarina Gremm vom Flohmarkt-Team bedankte sich bei den Hausherrn, also der stellvertretenden Leiterin Susanne Slany von der Krippe in Hofheim. Im Anschluss erhielten alle Einrichtungen die Spende von ihrem Paten. „Kleines Ich“ wurde zuerst bedacht und will eine das eine Körbchenmatratze kaufen, in der Kinder ab einem Jahr schlafen können, ohne auf den Boden zu rollen.