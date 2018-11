Zeichen setzen gegen Gewalt an Frauen

Bürstadt.Es ist immer noch ein Tabuthema: häusliche Gewalt gegen Frauen. 140 000 Fälle wurden im vergangenen Jahr vom Bundeskriminalamt registriert. Allein 2017 starben 147 Frauen und 34 Männer bei gewalttätigen Auseinandersetzungen. Diese erschreckenden Zahlen nannte Gerasimoula Grigoraki, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, beim Flaggenhissen vor dem Rathaus.

Jede vierte Frau betroffen

In Beisein von Bürgermeisterin Bärbel Schader und Mandatsträgern aus Bürstadt und Bobstadt hissten die Amtsträge die Fahne der Menschrechtsgruppe Terre des Femmes, um ein Zeichen zu setzen gegen die Gewalt an Frauen. „1999 wurde der 25. November bei einer UN-Resolution als der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen beschlossen“, erklärte Grigoraki und erinnerte auch an die Aktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“, die mit einer Auftaktveranstaltung in Heppenheim begann. Bürgermeisterin Bärbel Schader berichtete, dass etwa jede vierte Frau in Deutschland von Gewalt betroffen sei. Dabei gehen Erniedrigungen oft mit körperlicher und verbaler Gewalt einher, so die Bürgermeisterin. Schader erinnerte an das Grundgesetz, in dem die Würde eines jeden Menschen als unantastbar festgeschrieben sei.

„Wir wissen nicht, was sich in Bürstadt abspielt“, gab Bärbel Schader zu bedenken. Grigoraki und Schader machten darauf aufmerksam, dass es für Betroffene zahlreiche Beratungsstellen gebe. Neben Pro Familia würden Frauenhäuser Schutz bieten. „Wir müssen gegen Gewalt aufstehen“, lautete das Fazit der Aktion gegen Gewalt. Fell

