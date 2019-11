„Zeit für Investitionen“

Die Gunst der Stunde nutzen, lautet die Devise von Bürgermeisterin Bärbel Schader. Die niedrigen Zinsen sieht sie als hervorragende Chance für Bürstadt, um Projekte in Millionenhöhe zu finanzieren. Ganz ohne Steuererhöhungen kommt der Etatplan für 2020 allerdings nicht aus.

Im Stadtparlament macht die Rathaus-Chefin am Mittwochabend kräftig Werbung für ihren Vorschlag: Der Grundsteuer-Hebesatz soll von 430 auf 490 Punkte steigen. Wer in einer durchschnittlich großen Wohnung lebt, müsste damit 30 Euro mehr im Jahr bezahlen, rechnet Schader vor. Auch die Gewerbesteuer will sie anheben: von 360 auf 380 Punkte. „Damit bewegen wir uns im Kreis immer noch unter dem Durchschnitt“, macht die Bürgermeisterin deutlich.

Für einen ausgeglichenen Haushalt sieht sie die Erhöhungen als unerlässlich an. Und als gerecht: „Jeder Bürger zahlt so seinen Beitrag.“ Damit könne Bürstadt alle Pflichtaufgaben stemmen. Und darüber hinaus auch freiwillige Leistungen anbieten wie das eigene Freibad und die städtische Buslinie. „Wollen wir nur noch eine statt sieben Millionen für unseren Straßenbau ausgeben? Oder nutzen wir die günstigen Zinsen und gestalten unsere Stadt?“, fragt Schader. Für sie ist die Antwort klar: Kredite sind unschlagbar günstig, Bürstadt kann von zahlreichen Förderprogrammen profitieren. Den Zeitpunkt hält sie also für genau richtig.

Schuldenstand

Mit einem großen Kraftakt hat Bürstadt 2019 sein Defizit verringert. 2020 steigt das Minus voraussichtlich wieder von 18,1 Millionen Euro auf 20,7 Millionen. Dazu zählt rein rechnerisch auch ein Landeskredit von rund 2 Millionen Euro, der für den Altenheimanbau an die Caritas weitergegeben wird. Vor allem aber schlagen hier die zahlreichen geplanten Investitionen zu Buche.

Steuereinnahmen

Die schwächelnde Konjunktur kommt auch in den Kommunen an. Bürstadt erhält einen deutlich kleineren Anteil an der Einkommensteuer als erwartet. Ursprünglich war für 2020 eine Steigerung um 8,5 Prozent angekündigt. Diese Steigerung ist jetzt auf drei Prozent geschrumpft. 10,1 Millionen Euro fließen damit ins Stadtsäckel. Auch die Schlüsselzuweisungen fallen enttäuschend aus und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr lediglich um 18 000 Euro auf 9,3 Millionen. Der Grund ist eigentlich eine gute Nachricht: Die Stadt gehört – auch dank stetig steigender Gewerbeeinnahmen – nicht mehr zu den Kellerkindern, was ihre Finanzkraft betrifft. Deshalb erhält sie weniger Geld aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Insgesamt steigen die Steuereinnahmen von 17,9 auf 19 Millionen Euro. Für ein Plus von rund 500 000 Euro sorgen die Anhebung der Gewerbe- und der Grundsteuer. „Damit kompensieren wir nicht einmal die Hälfte der gestiegenen Personalkosten“, macht die Bürgermeisterin deutlich.

Umlageverpflichtung

Obwohl die Schlüsselzuweisungen de facto eingefroren werden, erreicht die Kreis- und Schulumlage mit 13,4 Millionen Euro einen Rekord. „Diese Kosten gehen konstant nach oben“, stellt die Rathaus-Chefin fest. 900 000 Euro mehr muss Bürstadt im kommenden Jahr an den Kreis überweisen.

Investitionen

Rekordverdächtige 14,4 Millionen Euro sieht der Etatplan hier vor. Etwa die Hälfte davon fließen in den Straßenbau und die Kläranlage, 1,5 Millionen sind für den neuen Bildungs- und Sportcampus vorgesehen. Dazu kommen als wichtigste Posten der Umbau des Bahnhofsumfelds, der neue Betriebshof bei der ehemaligen Biogasanlage, ein neuer Gerätewagen und zwei Mannschaftswagen für die Feuerwehr.

Personalkosten

Die Kinderbetreuung verlangt den Kommunen viel ab. 4,2 Millionen Euro sind dafür im kommenden Jahr eingeplant. Das Angebot wird kontinuierlich ausgebaut und mehr genutzt denn je. Deshalb steigen die Personalkosten: bei den Erziehern, aber auch bei den Küchenkräften, weil immer mehr Kinder länger als sechs Stunden und damit auch zum Mittagessen bleiben. Dazu kommen die zusätzlichen Mitarbeiter der Schillerschul-Mensa, die ebenfalls über die Stadt finanziert werden. Auch das Rathaus braucht zusätzliches Personal. Und für die Freiwillige Feuerwehr gibt es eine große Entlastung: Eine komplett neue Stelle ist für einen hauptamtlichen Gerätewart vorgesehen.

Sach- und Dienstleistungen

Darunter fallen Mittel für das Management von Förderprogrammen wie Aktive Kernbereiche oder Soziale Stadt, aber auch 25 000 Euro für ein Klimaschutzkonzept oder Wartungskosten für die EDV. Damit bleibt dieser Posten mit 6,5 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Gebühren und Beiträge

Bei Abwasser und Bestattungen bleiben die Gebühren gleich. Die Betreuungskosten für Schulkinder sollen allerdings leicht angehoben werden und künftig – wie bei den Kindergartenkindern auch – den jährlichen Tarifsteigerungen angepasst werden.

Netto-Neuverschuldung

Trotz der vielen Förderzuschüsse muss Bürstadt neue Kredite in Höhe von 2,5 Millionen Euro aufnehmen.

Kredittilgung

Wie schon im Vorjahr werden Kredite in Höhe von 1,1 Millionen Euro abbezahlt.

Zinsleistung

Die Zinsen von rund 500 000 Euro können aus den laufenden Einnahmen finanziert werden – eine Voraussetzung für einen genehmigungsfähigen Haushalt.

Überschuss

Gerechnet wird mit einem Plus von rund 500 000 Euro – und damit knapp der Hälfte von 2019.

