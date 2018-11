Zeitreise auf der Leinwand weckt viele Erinnerungen

Biblis.Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums hat die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) Biblis zu einer Veranstaltung ins Kino in Biblis eingeladen.

Weil die Kinderfreizeit ein wichtiger Bestandteil der Vereinsarbeit ist, wurde der digital überarbeitete Super-8-Film, der 1981 bei der ersten Kinderfreizeit in Ober-Mossau von Günther Spatz gedreht wurde, in Zusammenarbeit mit der Filminsel Biblis aufgeführt. Im Vorfeld der Veranstaltung wurden 43 der 38 Kinder ausfindig gemacht, die damals dabei waren. Dazu wurden noch die Betreuer, die sich in den 37 Jahren engagiert haben, eingeladen, sowie die derzeitigen Mitglieder – insgesamt 80 Personen hatten sich schließlich für die Veranstaltung in der Filminsel angemeldet.

Los ging es mit einem Stehempfang mit Sekt und Croissants. Die Wiedersehenfreude war bei den Teilnehmern sehr groß. Der damalige Leiter der Freizeit, Friedel Berg, begrüßte die Besucher im Namen der KAB und ging in seiner Rede auf die Entstehung der Kinderfreizeit ein. Die Idee entstand damals in einem Aktionskreis und war geplant als eine Freizeit für die Kinder der Mitglieder. Damals trafen sich Brigitte Dörr, Valentin Ritzert und Adolf Schmitzer mit Pfarrer Manfred Gärtner, der damals verantwortlich war für das Haus St. Michael in Ober-Mossau, das der Diözese Mainz gehörte. So begann die Zeit der Kinderfreizeiten der KAB, die durch engagierte Betreuer bis heute zu einem Erfolgserlebnis der Vereinsarbeit wurden.

Berg freute sich über die Kinder von einst, die zu der Veranstaltung gekommen waren. Zum Schluss bedankte er sich beim Team der Filminsel, dass es diese Veranstaltung ermöglicht hat. Weiterhin bedankte er sich bei all den Frauen und Männern, die in den 37 Jahren Kinderfreizeit viel Arbeit und Engagement investiert haben, um den Kindern eine erlebnisreiche Woche anzubieten. An das heutige Betreuerteam erging der Aufruf „Macht weiter so“. Dann ging der Film los, und die Besucher hatten viel zu lachen und jede Menge Spaß. red

