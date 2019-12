Zeitreise in die 50er Jahre

Bürstadt.Iris Held von der Katholischen Bücherei in Bürstadt empfiehlt in unseren Buchtipp den Roman „Jahre des Aufbaus“ von Brigitte Riebe. Die Autorin stellt in einer Trilogie die Schwestern vom Ku’damm vor. Im Mittelpunkt steht die Berliner Familie Thalheim, der Anfang des 20. Jahrhunderts ein großes Kaufhaus gehört. 1932 wird der Neubau eingeweiht, und der Leser erlebt die stolze und glückliche Familie.

Es folgt ein Zeitsprung ins Jahr 1945; nach dem Krieg ist die Situation zum Verzweifeln: Vater und Sohn sind in Kriegsgefangenschaft, die Mutter verstorben. Die Töchter und die neue Frau des Vaters versuchen, sich irgendwie durchzuschlagen. Ihre Villa wird von russischen Besatzern okkupiert. Sie müssen in einer beengten kleinen Wohnung unterkommen. Doch die Thalheim-Frauen geben nicht auf. Sie betätigen sich als Trümmerfrauen und werden wieder kaufmännisch aktiv. Ihr Traum ist es, wieder ein Modekaufhaus zu eröffnen.

Davon ist im zweiten Band „Wunderbare Zeiten“ mehr zu erfahren. Die Familie erlebt die Anfänge des Wirtschaftswunders, und die Figuren entwickeln sich weiter. Auch diesen Band kann Iris Held absolut empfehlen. Neben der kleinen Welt rund um die Familie Thalheim kommt immer wieder die große Politik ins Spiel, so etwa die Geschehnisse rund um den 17. Juni 1953 oder die Diskriminierung von Christen in der DDR, was sie sehr interessant fand. Beide Romane hat die Bücherei-Mitarbeiterin innerhalb weniger Tage verschlungen. Jetzt freut sie sich schon auf den dritten Band, der im April erscheint. red

© Südhessen Morgen, Montag, 30.12.2019