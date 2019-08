Bürstadt.Die TSG Bürstadt hat dieses Jahr in den Sommerferien erstmalig ein Zeltlager für die Turnkinder veranstaltet. Teilgenommen haben elf Mädchen und ein Junge. Für Essen und Trinken hat die TSG gesorgt, die Eltern haben Salate mitgebracht, da abends gegrillt wurde.

Am Freitag wurden erstmal die Zelte aufgebaut und eingerichtet. Dann wurden ein paar Sachen zum Spielen und Turnen in der Halle aufgebaut: Seile, Taue, Großtrampolin und eine Airtrack, die die TSG ausgeliehen bekommen hatte. Die Kinder durften selbst wählen, an welche „Station“ sie gehen wollten – überall war ein Betreuer dabei. Zum Glück kam am Nachmittag die Sonne raus, so dass eine Wasserrutschbahn aufgebaut werden konnte, auf der die Kids mit sehr viel Freude immer und immer wieder gerutscht sind. Abends wurde gegrillt und mit den Kindern ein Film im Jugendraum geschaut. Da es nicht mehr regnete, entschieden sich die Betreuer dazu, die geplante Nachtwanderung zu machen. Wieder an der TSG angekommen, machten die Betreuer Jan und Joni ein Lagerfeuer, und die Kinder konnten Marshmallows grillen.

Am Samstagmorgen gab es ein ausgewogenes Frühstück. Die Kids durften dann noch ein bisschen spielen, bevor sie gegen 12 Uhr abgeholt wurden. Danach haben die Betreuer – übrigens alle aus der TSG-Jugend – „nur“ noch aufgeräumt. Jeder Teilnehmer bekam als Erinnerung eine Urkunde.

Als Betreuer waren die ganze Zeit dabei: Jonathan Godwyll, Jan Gebhardt, Johanna Tausch, Hannah Eberle, Lea Habel und Luisa Lurg. Als Helfer (zum Frühstück) waren dann noch da: Tamara Sänger und Celine Gebhardt. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.08.2019