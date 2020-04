Zerstörung in Bürstadts Naturoase

Vandalismus in der Naturoase: Im Teich lag das Vogelhäuschen. © Alois Klüber

Bürstadt.In Zeiten der Corona-Krise entdecken viele Menschen ihre Umgebung neu – und erfreuen sich an schönen Orten zur Erholung: wie der Naturoase in Bürstadt. Das beobachtet Alois Klüber im Moment, der dort regelmäßig nach dem Rechten schaut sowie öfter den Müll von anderen Spaziergängern einsammelt. Richtig wütend macht ihn aber Zerstörungswut: Unbekannte haben das Vogelhäuschen, das er aufgestellt hat und seither regelmäßig füllt, in den Teich geworfen. Auch Hinweisschilder im Biotop wurden zerstört, teilt Klüber dieser Redaktion enttäuscht mit.

„Gerade jetzt, wo viele Menschen frustriert sind und mit der Lebenslage im Moment schwer klar kommen, braucht es Ausweichziele wie die Naturoase, wo man ausspannen und das Coronavirus vielleicht kurz verdrängen kann“, findet Klüber. Da der Park derzeit häufig besucht werde, sollten die Spaziergänger zudem ihren Müll in die Abfallbehälter werfen anstatt auf Bänken zurücklassen.

Alois Klüber, der die Natur sehr liebt und häufig Filme darüber dreht, wünscht sich, dass die Besucher mehr mithelfen, damit das Biotop so schön bleibt. „Bei Sonnenschein entfaltet sich die Natur, die Bäume schlagen aus, und auch der Mensch wird lebensfroher nach der dunklen Jahreszeit“, findet er. Viele Wasservögel hätten sich angesiedelt, die ihre Brut aufziehen – ein schöner Anblick für Jung und Alt. Da sei Vandalismus völlig überflüssig. cos

