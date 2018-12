Zieht der Bauhof in die Biogasanlage?

Bürstadt.Eine ganze Reihe wichtige Entscheidungen stehen heute Abend an, wenn die Bürstädter Stadtverordnetenversammlung um 19.30 Uhr zu ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr zusammenkommt. So geht es um die Biogas-Anlage: Nach jahrelangem Leerstand soll hier künftig der Bauhof einen großzügigen Platz finden, plant die Stadtverwaltung. Dazu müsste aber zuvor der Bebauungsplan geändert werden. Außerdem soll die Verwirklichung des Bildungs- und Sportparks einen Schritt weiter gebracht werden. Genauso wie das Bauvorhaben der Gemeinnützigen Baugesellschaft In den Acht Morgen, das private Bauvorhaben zwischen Brentanostraße und Bibliser Pfad sowie das neue Bobstädter Wohngebiet Im Langgewann. Die Sitzung ist öffentlich. sbo

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.12.2018